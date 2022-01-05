Son dakika gündem: 3 kişinin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasına yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, silahlı kavgada 3 kişinin öldürülme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hunat Mahallesi'nde M.Y'nin, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y, bu kişilerin dayısı Serdar Y. ile o sırada olay yerinde bulunan M.A'yı tabancayla vurma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, M.Y'nin maktullerle bir süre konuştuğu, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş edip olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Öte yandan, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olay

Hunat Mahallesi'nde 3 Ocak'ta, M.Y'nin tabancayla vurduğu kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. olay yerinde, bu kişilerin dayısı Serdar Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, o sırada olay yerinde bulunan M.A. da yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden 3 kişi, dün Kocasinan ilçesi Karahöyük Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmişti.