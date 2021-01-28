Son dakika: Kayseri'de 2020 yılında 106 milyon liralık "su" yatırımı yapıldı
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Son dakika: Kayseri'de 2020 yılında 106 milyon liralık "su" yatırımı yapıldı

28.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:28
Son dakika: Kayseri'de 2020 yılında 106 milyon liralık

Son dakika haberler: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kent merkezi ve 16 ilçede 106 milyon liraya 610 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kent merkezi ve 16 ilçede 106 milyon liraya 610 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerden birinin de Kayseri olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde de örnek konumda bulunmakta. 2020 yılında yaptığımız 106 milyon liralık yatırımla gelecekte altyapıdan kaynaklanabilecek sorunların da önüne geçtik. KASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2020 yılında sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde ettiği başarıyla da büyük takdir topladı. Yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrılması, kanalizasyon hatları ile içme suyu hatlarının yenilenmesi, arıtma tesislerinin tam kapasite çalışması, yenilerin devreye alınması gibi çalışmalar gerçekleştirdi. KASKİ'miz, merkez ve ilçelerimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını 7/24 anlayışıyla aralıksız sürdürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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