Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın
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Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın

06.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:14
Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın

Son dakika habere göre KAYSERİ'de 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYSERİ'de 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi, Altınok Caddesi'ndeki 2 katlı evde çıktı. Evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, evin alt kısmında bulunan ikinci el lastiklerin bulunduğu depoya alevlerin sıçramaması için önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın
Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın
Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın
Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın
Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın
Son dakika... Kayseri'de 2 katlı evde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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