Son dakika... Kayseri'de 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu
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Son dakika... Kayseri'de 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de, 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu.

Son dakika... Kayseri'de 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu
21.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:34

Kayseri'de, 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu.

Elagöz Mahallesi Berat Sokak'ta, 2 aylık İlhan A'nın yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak bebeğin hareket etmediğini haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.

Vücudunda morluklar tespit edilen bebeğin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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