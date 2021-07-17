Son dakika: Kayseri'de 19 yaşındaki atlet ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu.

KAYSERİ'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu.

Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarı'ndaki 15 katlı apartmanın 14'üncü katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuk'u odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk'un öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçuk'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün