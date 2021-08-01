Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
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Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü

Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de babasını öldüren 15 yaşındaki kız tutuklandı.

Kayseri'de babasını öldüren 15 yaşındaki kız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre C.C, annesini darbettiği iddiasıyla merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki evlerinde, babası C.C. (42) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.C, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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