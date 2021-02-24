Kayseri'de 135 bin aşı yapıldı

KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Burhan Akın, kentte koronavirüs ile mücadele kapsamında sürdürülen aşılama çalışmasının devam ettiğini söyleyerek, "Kayseri'de şu zamana kadar 135 bin aşı yapıldı.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Burhan Akın, kentte koronavirüs ile mücadele kapsamında sürdürülen aşılama çalışmasının devam ettiğini söyleyerek, "Kayseri'de şu zamana kadar 135 bin aşı yapıldı. Elimizde yeteri kadar stok aşımız var" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Burhan Akın, kentte devam eden aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Aşılama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren yaşlı, engelli ve bakım evlerindeki vatandaşların aşılamalarını yaptıklarını söyleyen Akın, "Sağlık çalışanlarımızın da yüzde 70'inin aşılaması bitti. Bakım evlerindeki vatandaşlarımızın aşılamalarını yerinde yaptık. 85 yaş üzerinde aşılama seviyemiz yüzde 65 civarındadır. Kayseri'de şu zamana kadar 135 bin aşı yapıldı. Elimizde yeteri kadar stok aşılarımız var. Sağlık çalışanlarımız hedeflendiği şekilde aşılama yaptı. Yakın zamanda Pınarbaşı, Develi, Sarız ilçelerinde yolu kapanan köylere kadar elimizden geldiğince sağlık çalışanlarımız fedakarlığını göstererek aşılama çalışmalarının hedef nüfus üzerinde yapmayı başardılar" dedi.

'RANDEVU İLE AŞI UYGULAMASI YAPILIYOR'

Aşı uygulanan kişiler arasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını kaydeden Akın, "Aşı yan etki bildirim formlarımız var. Şuana kadar yan etki görülen kişi sayısı 6'yı geçmedi. Görülen yan etkiler baş ağrısı ve kırgınlık. Bu belirtiler 2-3 gün sürüyor. Aşı yerinde kızarıklık ve ağrı durumları da oldu. Bunların dışında herhangi bir belirti görülmedi. Kullanmış olduğumuz bu aşı dünyada olan en güvenli aşı. Bu aşıya vatandaşlarımız büyük bir rağbet gösterdi. Randevu ile aşı uygulaması yapılıyor. Tereddüt içerisinde olan vatandaşlarımız içinde tek dileğim biran önce aşılarını yaptırmalarıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN