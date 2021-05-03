11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
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11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'de 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokak'taki 13 katlı binanın 11. katında oturan Yusuf Eymen Akyol, pencereden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf'un öldüğünü belirledi.

Akyol'un sinir krizi geçiren anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf'un cesedi hastane morguna kaldırıldı.

11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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