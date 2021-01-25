Son Dakika | Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yatırım toplantısı düzenlendi
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Son Dakika | Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yatırım toplantısı düzenlendi

25.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:30
Son Dakika | Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yatırım toplantısı düzenlendi

Son dakika habere göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmalarının değerlendirildiği yatırım toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmalarının değerlendirildiği yatırım toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmaları kapsamında KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları ile yatırım toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda kamp merkezine su temini konusu da masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'i sadece üç ya da dört ay kayak merkezi olarak anılmaktan öte sporun merkezi haline getirme odaklı çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 2 Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbol sahasını hayata geçirdik, ihale ile hak sahiplerine teslim ettik ve çalışmalarını sürdürüyor. Tabi yoğun bir talep söz konusu olunca 6 tane daha saha yapmak suretiyle buradaki potansiyele hizmet amacıyla çalışmalarımızı yürütme ve artırma yönünde karar aldık. Amacımız Erciyes'i sadece bir kayak merkezinden öte kamuoyunda beklentilere cevap verecek şekilde sunmaya çalışmaktır. Takdir edersiniz bu bağlamda ayrıca termal boyutu ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MTA ile yaptığımız protokol gereği burada yaptığımız çalışmalar da hızla devam ediyor. İnşallah 3-4 aylık bir süreç sonrasında sıcak suya erişeceğimize inanıyor ve umuyoruz. Bu konuda da 'Allah darda koymasın' diye de dua ve temennide bulunuyoruz. İyi niyetli adımlar atıyoruz, iyi niyetle çalışmalar yapıyoruz."

Büyükkılıç, Erciyes'in aranılan, uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olmasının yanı sıra kamp merkezi, spor merkezi ve termal merkez olmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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