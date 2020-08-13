Son dakika! Kayseri Adliyesi'nde demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 13 gözaltı Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ Adalet Sarayı'nda, 'kasten yaralama' davası sonrası 2 grup arasında çıkan, demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ Adalet Sarayı'nda, 'kasten yaralama' davası sonrası 2 grup arasında çıkan, demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi, gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde 'mera otlatma' yüzünden iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 'kasten yaralama' davası, Kayseri Adalet Sarayı'nda görüldü. Dava, eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, taraflar arasında adliye içinde kavga çıktı. Burada birbirine saldıran iki grup, daha sonra adliye dışında kavga etmeye devam etti. Adliyede görevli polisler ile çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği, demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 13 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA