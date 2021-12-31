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Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için kent genelinde bulunan 325 kamerayla denetimlerini sürdürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için kent genelinde bulunan 325 kamerayla denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıl heyecanı yaşarken, polis ekipleri de vatandaşların yeni yıla huzurlu girebilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ekipleri de, kent genelinde bulunan 325 kamerayı takip ederek, vatandaşların huzurunu sağlamak için mesai harcıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Fatih Kütük, "Yılbaşı etkinlikleri kapsamında genel güvenliğin ve asayişin sağlanması amacıyla başta il emniyet müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve ilçe emniyet müdürlerimizin denetiminde özellikle halkımızın yoğun olduğu ana güzergahlar, meydanlar, AVM'ler, eğlence merkezleri ve buna benzer yerlerde gerek asayiş gerekse trafik yönünden tedbirleri alınmaktadır. Ayrıca bu tedbirler kapsamında, şehir giriş ve çıkışlarında, şehrin bazı yerlerinde toplamda 90 uygulama noktamız bulunmaktadır. Bununla birlikte 285 ekip ve bin 850 personelimiz ile birlikte bu tedbirleri devam ettiriyoruz. Şehir merkezi genelinde hareketli ve sabit olmak üzere toplamda 325 kameramız mevcut. Buna ek olarak da 1 hava aracımız ile takip yapılmaktadır. İl genelinde 60 plaka tanıma sistemi noktamız ve 259 plaka tanıma sistemi kameramız da mevcuttur. Bununla birlikte 10 adet mobil PTS aracımız ile tedbirlerimize destek olarak devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

Son dakika! Kayseri yeni yılda huzur için 325 kamera ile izleniyor

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İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Son Dakika Haberleri

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