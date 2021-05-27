Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
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Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

MERSİN'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki madeni yağ fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken saat 15.30'da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki madeni yağ fabrikasına sıçradı. Alevler fabrikayı sararken gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangına ilk müdahale OSB itfaiyesi tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI
Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI - Haberler
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