Son dakika... MERSİN KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKAN YANGIN MADENİ YAĞ FABRİKASINA SIÇRADI

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.