Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
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Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

29.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:45
Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Divriği-Dostal köyü yol ayrımı mevkiinde bulunan jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Divriği-Dostal köyü yol ayrımı mevkiinde bulunan jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu gerçekleşen ziyarette görev yapan jandarma ekipleri ile bir süre sohbet etti. Uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu belirten Kaptanoğlu, kontrol noktasındaki asayiş, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Halkın huzur sağlık ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini aktaran Kaptanoğlu, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek, kolaylıklar diledik ve teşekkür ettik." dedi. - ERZİNCAN

Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
Son dakika! Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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