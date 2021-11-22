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Son dakika... Kaymakam Bolat: "Polis ve jandarma personeli fedakarca görev yapıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Kaymakam Bolat:

Son dakika haberler... Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede asayiş ve huzurun sağlanması noktasında polis ve jandarma personelinin fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede asayiş ve huzurun sağlanması noktasında polis ve jandarma personelinin fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Kaymakam Bolat, Kaymakam adayı Metin Eyüpkoca ile birlikte Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Bolat burada İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan tarafından karşılandı. Kaymakam Bolat personelle görüştü ve yürütülen faaliyetler ile yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Bolat buranın ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen'i ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Bolat, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada ise ilçenin huzur, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması noktasında polis ve jandarma personelinin fedakarca görev yaptığını ifade etti. Kaymakam Bolat, görevlerini fedakarca ve özveriyle yürüttükleri ise polis ve jandarmaya teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika... Kaymakam Bolat: Polis ve jandarma personeli fedakarca görev yapıyor

Son dakika... Kaymakam Bolat: Polis ve jandarma personeli fedakarca görev yapıyor

Son dakika... Kaymakam Bolat: Polis ve jandarma personeli fedakarca görev yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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