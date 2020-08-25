Son dakika! Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar'dan inceleme Son dakika gelişmesine göre Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam'da yürütülen İstanbul – Ankara D-750 kara yolu Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkiinde gerçekleştirilen geçit çalışmasını ve Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan...

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam'da yürütülen İstanbul – Ankara D-750 kara yolu Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkiinde gerçekleştirilen geçit çalışmasını ve Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun yıkım çalışmasında incelemelerde bulunarak yeni yapılacak yurt binası ve yıkım çalışmaları hakkında müteahhit firmadan bilgi aldı. Başkan Acar, yaptığı açıklamada "İlçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız her işi vatandaşlarımızla istişare halinde gerçekleştiriyoruz." dedi. Kaynak: AA