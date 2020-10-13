Son dakika: Kaymakam Akça'dan yangın gözetleme kulesine ziyaret
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Son dakika: Kaymakam Akça'dan yangın gözetleme kulesine ziyaret

13.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:32
Son dakika: Kaymakam Akça'dan yangın gözetleme kulesine ziyaret

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki Orman İşletme Şefliği, Kartal Orman İşletme Şefliği, Ağaçlandırma Şefliği ve Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçedeki Orman İşletme Şefliği, Kartal Orman İşletme Şefliği, Ağaçlandırma Şefliği ve Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete, Kaymakam Akça'nın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Başçavuş Mehmet Malgır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ve Nurdağı Orman İşletme Şefi Tacim Karakıl katıldı.

Yetkililer, bölgenin orman varlığı, ormanın korunması, muhtemel yangınlarda gözetleme kulesinin önemi hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Akça, "İlçemizin dört bir yanı ormanlarla çevrili olması vesilesiyle her türlü orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın ve personellerimizin daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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