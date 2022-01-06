Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı - Haberler
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Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, aracıyla birlikte dağlık alandaki yolun 500 metre aşağısında bulunan gencin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, aracıyla birlikte dağlık alandaki yolun 500 metre aşağısında bulunan gencin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, Serik ilçesi Haskızılören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü araçta takılı olan araç takip sisteminden sinyal kesilmesiyle birlikte rent a car firması, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olduğu anlaşılan Şaban Yılmaz'ı bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. 4 gün süren çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın kullandığı araçla kaza yaptığı belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, yoldan yaklaşık 500 metre aşağıda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, belirtilen adrese gelip cenazeyi sedyeye alıp halat yardımıyla yukarıya çıkardı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yılmaz'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin alınacağı sırada Yılmaz'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. - ANTALYA

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Son Dakika | Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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