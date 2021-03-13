Son Dakika | Kayıp koyunları jandarma buldu
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Son Dakika | Kayıp koyunları jandarma buldu

13.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:41
Son Dakika | Kayıp koyunları jandarma buldu

Son dakika habere göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada tanımadığı 6 kişi tarafından darbedildiğini, kaçıp geri döndükten sonra da koyunlarını bulamadığını söyleyen Emin Doğu'nun yardımına jandarma yetişti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada tanımadığı 6 kişi tarafından darbedildiğini, kaçıp geri döndükten sonra da koyunlarını bulamadığını söyleyen Emin Doğu'nun yardımına jandarma yetişti. Jandarma ekipleri, 50 koyunu bulup Doğu'ya teslim ederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Dalbahçe Mahallesi yakınlarında dün akşam koyunlarını otlatan Emin Doğu, iddiasına göre, 6 kişilik grubun saldırısına uğradı. Doğu, saldırganlardan kurtulmak için hayvanlarını bırakıp, kaçtı. Geri döndüğünde ise 50 koyunun bıraktığı yerde olmadığını gördü. Emin Doğu, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kısa süre sonra koyunları mahalleye 6 kilometre mesafedeki arazide otlarken buldu. Koyunları, Doğu'ya teslim eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son Dakika | Kayıp koyunları jandarma buldu
Son Dakika | Kayıp koyunları jandarma buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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