Son Dakika | Kayıp kız, polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi
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Son Dakika | Kayıp kız, polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Kayıp kız, polis tarafından bulunup ailesine teslim edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Yağmur Dilan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye Didim Efeler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin A.'nın 16 yaşındaki kızı Yağmur Dilan A. önceki gün evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen kızın hayatından endişe eden ve hiçbir yerde bulamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu genç kız bulunarak ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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