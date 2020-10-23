Son dakika! Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan sanığa 55 yıl hapis

Son dakika haber... TRABZON'da, camını kırdığı pencereden girdiği evde, kayınvalidesi Bedriye Kargı'yı (68) tabancayla vurarak öldüren, dini nikahlı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül'ü (19) de yaralayan Turan Çelik (43), son kez hakim karşına çıkarıldı.

TRABZON'da, camını kırdığı pencereden girdiği evde, kayınvalidesi Bedriye Kargı'yı (68) tabancayla vurarak öldüren, dini nikahlı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül'ü (19) de yaralayan Turan Çelik (43), son kez hakim karşına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çelik'e, toplam 55 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 3 eylül 2019 günü Maçka ilçesinin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene'den Maçka ilçesine gelen Turan Çelik, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Hediye Kargı ile görüşmek istedi. Kapının kendisine açılmaması üzerine tek katlı evin balkon kısmına yönelen Çelik, burada, camı kırıp pencereden eve girdi. Turan Çelik, gelen ses üzerine balkona çıkan kayınvalidesi Bedriye Kargı ile karşılaşınca tartışma çıktı. Evde bulunan Hediye Kargı ile üvey oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül'ün de müdahalesiyle tartışma büyüyünce arbede yaşandı. Arbede sırasında Turan Çelik, tabancasıyla eşi Hediye Kargı, üvey oğulları ile kayınvalidesine ateş etti. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu yaralanırken, merimin başını isabet ettiği Bedriye Kargı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanan saldırgan Turan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ORAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ'Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Turan Çelik, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemedeki savunmasında pişman olduğunu belirten Çelik'in, "Tartışma çıkınca Bedriye Kargı orakla üzerime yürüdü. Kimleri nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Herkese ateş ettim" dediği öğrenildi.

4 MÜEBBET İSTENİYORDU, 55 YIL HAPİS ALDI

Turan Çelik, Bedriye Kargı'yı öldürmek suçundan önce müebbet hapse mahküm edildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, bu cezayı 25 yıla indirdi. Sanığın eşi Hediye Kargı'ya yönelik eyleminden ötürü müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. Üvey çocuklarına yönelik 2 müebbet hapis cezası da yine teşebbüs aşamasında kaldığından 21 yıl 8 aya indirilen sanık Turan Çelik, toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı