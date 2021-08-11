Son dakika: Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı kamerada
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Son dakika: Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı kamerada

Son dakika: Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Gaziantep'te koyun otlatırken kaybolan ve ekiplerin arama çalışmaları sonucunda bulunan iki kardeşin ailelerine kavuşma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te koyun otlatırken kaybolan ve ekiplerin arama çalışmaları sonucunda bulunan iki kardeşin ailelerine kavuşma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kardeşlerin ailesi ile buluşma anında yaşadıkları korku ve sevinç gözyaşları birbirine karıştı.

Gaziantep'teki Serince Mahallesi'nde yaşayan ve koyunları otlatmaya giden Kaya ailesinin çocukları Mikail ile Berat akşam saatlerinde eve dönmeyince aile kendi imkanlarıyla çocuklarını aramaya başlamış, sonuç alamayınca saat 20.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbarın üzerine ise Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucu, olaydan yaklaşık 14 saat sonra kardeşler evlerinden 1 kilometre uzaktaki boş arazide saklanırken bulunmuştu. İki kardeşin bulunma anı, arama ekiplerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kardeşlerin yaşadıkları korku gözlerinden ve yüzlerinden anlaşılırken, 14 saat sonra çocuklarına kavuşan aile ise sevinç gözyaşları döktü. Büyük sevinç yaşayan aile, çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Yürütülen arama çalışmalarında AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Şahinbey Belediyesi bünyesinde sel, yangın, deprem gibi afetlere karşı gönüllülerden oluşturulan ŞAHKUT ekipleri de mahallelinin övgüsünü kazandı.

Kayıplar nerede ŞAHKUT orada

Daha önce 75 yaşındaki Memuk Karaburun'u arama kurtarma çalışmalarına da katılan ŞAHKUT ekipleri, bölgedeki her kayıp vakasında olay yerine ulaşan öncelikli ekipler arasında yer alıyor.

AFAD ile koordineli olarak sürekli tatbikatlar da yapan ŞAHKUT ekipleri, her daim göreve hazır bir şekilde bekletiliyor. - GAZİANTEP

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Son dakika: Kaybolan kardeşlerin ailelerine kavuşma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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