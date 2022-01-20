Son dakika: Kayarak düşün hastanın yardımına paletli ambulans yetişti - Haberler
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Son dakika: Kayarak düşün hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

Son dakika: Kayarak düşün hastanın yardımına paletli ambulans yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca İlçesinde düşerek yaralanan vatandaşın yardımına yoğun kar nedeniyle paletli ambulans yetişti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca İlçesinde düşerek yaralanan vatandaşın yardımına yoğun kar nedeniyle paletli ambulans yetişti. Ambulansla evinden alınan vatandaş hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor. Yığılca ilçesi Hacılar Köyü'nde ikamet eden ve düşme sonucu kafa travması şüphesi olan vatandaşın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulundu. Gelen çağrı üzerine Yığılca ilçesinde bulunan paletli ambulans ile görevliler köye ulaştı. Yaklaşık bir saat süren mücadelenin sonunda yaralıya ulaşan sağlık ekipleri yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - DÜZCE

Son dakika: Kayarak düşün hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

Son dakika: Kayarak düşün hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

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