Son dakika... Kayan taksilerin kaza anı kamerada - Haberler
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Son dakika... Kayan taksilerin kaza anı kamerada

Son dakika... Kayan taksilerin kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Esenyurt'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçede birçok kaza meydana gelirken, kaza anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak Esenyurt'u beyaza bürüdü. Ara yolların buz tutması sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda trafik kazası yaşanırken, kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kameralara yansıyan bir kazada ticari taksinin kayarak başka bir taciri taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçların bir polis aracına da çarptıkları görülüyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan çıkmayan bir minibüsün vatandaşlar tarafından itildiği görülüyor. İlçede kar yağışı ise aralıklı olarak devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esenyurt, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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