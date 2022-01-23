Son dakika... Kayan aracı çocuklar itti, tehlikeli anlar oluştu

- Kayan aracı çocuklar itti, tehlikeli anlar oluştu

Çocukların tehlikeye düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL - Başaksehir'de kar nedeniyle yokuşta kayan aracı çocuklar itti. Kayan arabanın zaman zaman geri gelmesi çocukları tehlikeye sokarken olası bir faciadan dönülen anlar kameralara yansıdı.

Başaksehir Güvercintepe Mahallesi'nde yokuşta kayan araç sürücüsünün imdadına sokakta oynayan çocuklar koştu. Çocuklar dakikalarca kayan aracı, arkasından iterek kurtarmaya çalıştı. Aracın kayması ve araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi çocukları büyük tehlikeye attı. Çocuklar zaman zaman kayıp düşerken ve araç sağa sola doğru gitti. Çocukların arabanın altında kalması gibi bir faciadan dönülen tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların aracı itmeye çalıştığı görülüyor. Aracın bir ara geri geri geldiği görülen görüntülerde çocukların büyük bir tehlike atlattıkları görülüyor.