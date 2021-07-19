Son dakika! Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti
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Son dakika! Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti

Son dakika! Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlayan Selim Bayzan (22) hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize atlayan Selim Bayzan (22) hayatını kaybetti.

Olay, Kerpe Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla kayalıklardan denize atlayan Selim Bayzan sudan çıkmadı. Selim Bayzan'ın sudan çıkmadığını gören arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekibi ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı cankurtaranlar geldi. Kayalıklardan atladığı yerden yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan Selim Bayzan, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi Bayzan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi morga götürüldü. Bayzan'ın, başını kayalıklara vurduğu ve boynunun kırıldığı tahmin edillirken, soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Kayalıklardan denize atlayan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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