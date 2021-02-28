Son dakika: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı (2)
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Son dakika: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı (2)

28.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:49

Son dakika haberleri: Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çobanı, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kurtardı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çobanı, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kurtardı.

Kayıp koyunlarını Akdağ mevkisinde aramaya çıkan çoban Şöhret Akpınar (30) ve yakını Emre Pediz (16), kar nedeniyle çıktıkları yükseltiden kayalıklara düştü.

Yaralanan Akpınar ve Pediz, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçla gitmenin mümkün olmadığı bölgeye yürüyerek ulaştı.

Bacağında kırık olan Akpınar ve sağ elinden yaralanan Pediz, bölgeye sevk edilen helikopterle bulundukları yerden kurtarıldı.

Kent merkezine götürülen yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı (2)
Son dakika: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı (2)
Son dakika: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı (2)
Son dakika: Kayalıklarda yaralanan iki çoban helikopterle kurtarıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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