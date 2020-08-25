Son Dakika | Kayalara sıkışan keçiyi 1 saatte kurtardılar
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Son Dakika | Kayalara sıkışan keçiyi 1 saatte kurtardılar

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da sürüyle birlikte otladığı sırada kayalıkların arasına sıkışan keçiyi, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda kurturdı.

Son Dakika | Kayalara sıkışan keçiyi 1 saatte kurtardılar
25.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:31

Bursa'da sürüyle birlikte otladığı sırada kayalıkların arasına sıkışan keçiyi, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda kurturdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde sürüsünü dağa çıkaran çoban İbrahim Kaş'a ait bir keçi kayalıkların arasına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Keçinin bulunduğu kaya iş makinelerinin desteği ile kırıldı. Keçi bir saatlik çalışma sonrası sağ salim çobana teslim edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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