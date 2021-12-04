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Son dakika... Kavşakta kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Kavşakta kaza: 2 yaralı

Son dakika habere göre Sivas'ın Gemerek ilçe girişinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralardı.

GEMEREK, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçe girişinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralardı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Sivas'ın Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 38 AAC 892 plakalı Toyota marka otomobil ile kavşaktan çıkan E.U. yönetimindeki 41 E 7226 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sünücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS

Son dakika... Kavşakta kaza: 2 yaralı

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