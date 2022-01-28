Son dakika... Kavgada çenesinin altından tabancayla vurulup öldürüldü

ANTALYA'da iki grup arasında çıkan kavgada çenesinin altından tabancayla vurulan Bilal Kocakaplan (35), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İ.Y. ve yanındaki 2 kişiyle Bilal Kocakaplan ve arkadaşı Sedat Özbil, bir akaryakıt istasyonunun kafesinde buluştu. Kafede bir süre sohbet eden taraflardan İ.Y., Kocakaplan ve Özbil'den uyuşturucu madde istedi. Kendilerinde uyuşturucu madde olmadığını belirten Bilal Kocakaplan, İ.Y.'yi, geçmişte kendilerini polise şikayet etmekle suçladı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocakaplan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga götürüldü. Özbil ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.