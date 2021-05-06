Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
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Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralıBURSA'da kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri, kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı

BURSA'da kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri, kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı. Olayda polis memuru ile birlikte bir kişi daha yaralanırken, silahlı saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişinin sokak ortasında kavga ettiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Polislerin kavgaya müdahale ettiği sırada şüphelilerden biri belindeki tabancayı çıkarıp, ekiplerin üzerine ateş açarak kaçmaya başladı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermilerle polis memuru Ramazan A. bacağından, kavga ettiği kişi ise ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Ramazan A.'nın ekip arkadaşının anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheliyi yakalamak çalışma başlatırken, yaralı polis memuru Ramazan A. ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Ramazan A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı
Kavga ihbarına gelen polislere ateş açtı 1'i polis 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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