Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi
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Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Son dakika haberi: Çorum'da yapılan kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde pasta sürprizi ile karşılaştı.

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Çorum'da yapılan kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde pasta sürprizi ile karşılaştı.

Çorum'un merkez Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp muhtarlık yanında iki grup arasında kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken mahalleliler de beklemeye başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Muhtar Demiray, kısa sürede olay yerine gelen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi. Polis ekipleri daha sonra Demiray ve azalarıyla birlikte hazırlanan pasta kesti. Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri Demiray'a teşekkür etti.

Polisler, kavga anonsu diye geldikleri olay yerinde güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirterek, birden fazla duyguyu bir arada yaşadıklarını ifade etti. - ÇORUM

Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi
Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi
Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi
Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi
Son dakika... Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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