Son dakika... kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika... kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi.

Bursa'da bir kauçuk fabrikasında meydana gelen yangında 6 işçi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada fabrikada bulunan 6 işçi yoğun dumandan etkilenirken, yaklaşık 40 çalışan dışarıya tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, 6 itfaiye aracı, 3 tanker ve 35 itfaiye erinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Fabrikada maddi zarar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan itfaiyenin müdahalesi ve yaşanan hareketlilik, drone ile havadan görüntülendi.,

(Berktuğ Öncü - Gökay Başdan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı
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