Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Neo Portföy Birinci Değişken Fon" ve yüzde 0,95 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Neo Portföy Birinci Değişken Fon" ve yüzde 0,95 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,161150
|1,26
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,071890
|1,24
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,452098
|0,95
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544052
|0,71
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,872938
|0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225147
|0,57
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|115,413850
|0,52
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,444489
|0,50
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,311011
|0,49
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,691454
|0,42
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500