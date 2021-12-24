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Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Neo Portföy Birinci Değişken Fon" ve yüzde 0,95 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "Neo Portföy Birinci Değişken Fon" ve yüzde 0,95 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1611501,26
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,0718901,24
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,4520980,95
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5440520,71
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,8729380,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2251470,57
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon115,4138500,52
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4444890,50
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu3,3110110,49
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,6914540,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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