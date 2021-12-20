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Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu6,9463967,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0908226,98
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1732946,76
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu20,4048636,73
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1318096,67
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF77,2895376,38
QNB Finans Portföy Altın BYF84,1260276,27
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.574,3025975,55
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF95,8443535,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,73292510,78
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0800569,09
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,1734958,11
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5092327,74
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0670427,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1847077,31
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,1207187,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1978467,10
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu343,8352036,93
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1369196,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,2316826,34
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,6919075,84
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,5311425,84
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,3395755,60
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1866105,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,7656798,68
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1259698,68
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu2,3690458,55
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,7210528,38
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,8131227,96
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0786958,79
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,8959868,77
TEB Portföy Altın Fonu0,2197268,65
İş Portföy Altın Fonu0,1013118,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1320318,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0217240,15
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1925720,14
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1688670,13
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,1016570,13
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,4008960,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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