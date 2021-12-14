Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,66 ile "KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu" ve yüzde 4,42 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: