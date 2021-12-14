Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,66 ile "KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu" ve yüzde 4,42 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,66 ile "KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu" ve yüzde 4,42 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|31,940822
|5,01
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,506568
|4,66
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|2,428051
|4,42
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|68,657662
|3,85
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,189672
|3,74
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,184217
|3,73
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,249362
|3,69
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,222924
|3,68
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|27,374924
|3,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,058922
|3,67
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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