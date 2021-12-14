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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,66 ile "KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu" ve yüzde 4,42 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,66 ile "KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu" ve yüzde 4,42 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF31,9408225,01
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,5065684,66
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu2,4280514,42
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF68,6576623,85
TEB Portföy Altın Fonu0,1896723,74
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1842173,73
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,2493623,69
Garanti Portföy Altın Fonu0,2229243,68
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF27,3749243,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0589223,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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