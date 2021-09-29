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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,74 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,66 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,74 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,66 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0395161,63
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0511540,74
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,8392750,66
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3997240,58
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF845,9332310,55
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,4642620,53
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1183070,47
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,7295260,46
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1806730,43
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,3303670,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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