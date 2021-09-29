Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,74 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,66 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: