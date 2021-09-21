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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,06 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,98 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,06 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,98 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF43,2183881,14
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,6040561,06
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0972330,98
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0340300,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7361620,94
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4262150,92
Inveo Portföy Altın Fon1,0199100,86
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0680800,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,0401180,85
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0713690,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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