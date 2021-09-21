Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,06 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,98 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: