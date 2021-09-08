Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1047950,92
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9973620,89
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF795,4067410,66
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8022190,57
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9225890,53
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0048850,53
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0650700,44
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,6868880,40
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0514380,39
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0272380,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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