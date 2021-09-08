Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,104795 0,92 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,997362 0,89 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 795,406741 0,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,802219 0,57 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,922589 0,53 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,004885 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,065070 0,44 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,686888 0,40 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051438 0,39 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027238 0,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara