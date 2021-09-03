Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8575170,32Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2392360,26HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8575170,32
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2392360,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5777360,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0280360,25
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0548770,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0163611,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0345400,54
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,9812260,48
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0445800,22
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1994710,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1249731,07
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)80,8650731,05
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,9855190,95
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)103,8907820,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1400840,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1328370,76
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9411810,58
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3864190,55
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,5997760,47
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,4381200,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4426240,52
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1774830,45
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2271990,36
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7039270,35
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5752040,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF48,5797180,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0112450,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0857410,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0846580,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0207720,05
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2001400,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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