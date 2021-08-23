En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 1,17 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 1,17 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1106441,69
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0361541,45
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9174851,17
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1808941,17
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0481771,16
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1024711,13
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2213581,08
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8444051,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1004541,02
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu177,3036040,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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