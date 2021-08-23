En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 1,17 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 1,17 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,110644 1,69 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,036154 1,45 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,917485 1,17 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,180894 1,17 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048177 1,16 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102471 1,13 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,221358 1,08 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,844405 1,08 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100454 1,02 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 177,303604 0,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılıyor