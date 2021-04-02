En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,68 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,53 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,37 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,68 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,53 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,37 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,063256 4,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080271 4,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040607 4,37 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,718536 4,13 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055550 3,61 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,951848 3,42 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,116042 3,38 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,234740 3,18 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,196288 2,97 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 3,015928 2,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara