Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

03.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:50
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,58 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,58 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0548812,25
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,1846041,58
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF704,7385591,54
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2203061,31
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1897901,23
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9720261,20
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1480301,19
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,4396010,99
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5823160,92
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1164980,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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