Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,58 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.