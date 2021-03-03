Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
03.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:50
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,58 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,58 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 1,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,054881
|2,25
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,184604
|1,58
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|704,738559
|1,54
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,220306
|1,31
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,189790
|1,23
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,972026
|1,20
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,148030
|1,19
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|21,439601
|0,99
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,582316
|0,92
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,116498
|0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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