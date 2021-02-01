Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,74 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.