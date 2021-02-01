Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
01.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:40
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,74 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,74 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,461635
|2,42
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,056574
|1,72
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043213
|0,74
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,600103
|0,56
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,004000
|0,49
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039797
|0,45
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,141957
|0,42
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,767498
|0,35
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042986
|0,33
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,075176
|0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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