Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

01.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:40
Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,74 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,72 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,74 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,4616352,42
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0565741,72
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0432130,74
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6001030,56
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0040000,49
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0397970,45
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1419570,42
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,7674980,35
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0429860,33
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0751760,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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