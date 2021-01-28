En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,13 ile "HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.