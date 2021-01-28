En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

28.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:30
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,13 ile "HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,13 ile "HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF707,1786790,55
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5967680,34
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2607720,13
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2381970,13
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0751130,11
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6886860,10
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7588810,09
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8431660,08
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu178,3890600,07
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0196740,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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