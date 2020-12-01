Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

01.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:17
Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271340,23Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8480800,07Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271340,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8480800,07
Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu2,8894490,06
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0728310,06
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0294040,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429700,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252360,27
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0371690,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,6484290,31
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,5983410,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0286550,17
Aura Portföy Değ. Fon0,7618400,12
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7082950,10
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0461550,08
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0410980,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6541821,00
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0190730,03
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,5963970,03
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu1,0391440,03
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6478780,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8934190,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0609530,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0339160,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6246590,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu102,1949280,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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