Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271340,23Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8480800,07Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç.