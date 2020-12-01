Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
01.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:17
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271340,23Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8480800,07Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027134
|0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,848080
|0,07
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,889449
|0,06
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,072831
|0,06
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029404
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042970
|0,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025236
|0,27
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037169
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,648429
|0,31
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,598341
|0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,028655
|0,17
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,761840
|0,12
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,708295
|0,10
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,046155
|0,08
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041098
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,654182
|1,00
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019073
|0,03
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,596397
|0,03
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,039144
|0,03
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,647878
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,893419
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060953
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,033916
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,624659
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|102,194928
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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