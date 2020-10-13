En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,92 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,92 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,210969 2,13 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,199990 1,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 132,341998 1,90 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092617 1,89 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,117412 1,87 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,908981 1,86 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,106240 1,83 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,647546 1,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,179938 1,79 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087453 1,77 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara