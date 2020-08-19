Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
19.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043395
|0,35
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025722
|0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,794166
|0,16
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025653
|0,14
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,772334
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023294
|1,26
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042791
|1,12
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,957379
|0,59
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,683499
|0,53
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032285
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,114436
|1,69
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079538
|1,68
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040626
|1,60
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063646
|0,95
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,728010
|0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,713705
|1,17
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050687
|0,41
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,407218
|0,38
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|2,097256
|0,33
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,438465
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,223277
|2,73
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,942660
|2,52
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,834582
|2,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062822
|2,31
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,004310
|0,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057674
|2,73
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112595
|2,71
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039575
|2,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051773
|2,66
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106269
|2,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,086634
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058955
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,854895
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,605097
|0,02
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,127875
|0,02
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Kaynak: AA