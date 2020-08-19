Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043395 0,35 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025722 0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,794166 0,16 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025653 0,14 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,772334 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023294 1,26 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042791 1,12 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,957379 0,59 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683499 0,53 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032285 0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,114436 1,69 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079538 1,68 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040626 1,60 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063646 0,95 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,728010 0,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,713705 1,17 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050687 0,41 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,407218 0,38 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,097256 0,33 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,438465 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,223277 2,73 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,942660 2,52 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,834582 2,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062822 2,31 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,004310 0,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,057674 2,73 TEB Portföy Altın Fonu 0,112595 2,71 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039575 2,70 İş Portföy Altın Fonu 0,051773 2,66 Ak Portföy Altın Fonu 0,106269 2,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,086634 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058955 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,854895 0,02 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,605097 0,02 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,127875 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA