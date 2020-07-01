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Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061767 0,19
Fiba Portföy Euro.

Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
01.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:47

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061767 0,19
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,346759 0,14
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,954230 0,08
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,026188 0,07
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,777650 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,922518 0,64
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,040087 0,59
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019542 0,57
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,854215 0,56
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,621449 0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 101,128187 1,93
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058903 1,83
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,408741 1,69
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078452 1,58
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,089605 1,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,397117 1,90
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051189 1,00
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008378 0,64
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,128202 0,58
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,183629 0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,749039 0,86
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,161827 0,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,564968 0,45
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,013671 0,20
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052299 0,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,071847 1,81
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,911682 0,65
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,229556 0,49
HSBC Portföy Altın Fonu 3,317901 0,27
İş Portföy Altın Fonu 0,042777 0,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,846439 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058332 0,02
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 21,378627 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,816028 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,119662 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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