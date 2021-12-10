En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,38 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,49 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,43 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: