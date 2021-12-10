En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,38 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,49 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,43 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,38 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 2,49 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,43 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|29,963976
|3,38
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|4,101854
|2,49
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|27,630124
|2,43
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,193218
|2,16
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|27,488521
|2,11
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,145537
|2,09
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|9,628896
|2,04
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,161570
|1,94
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|2,190592
|1,86
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|26,909156
|1,86
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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