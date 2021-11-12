Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575714-0,44Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238810-0,43Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575714
|-0,44
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238810
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,865986
|-0,35
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,084059
|-0,12
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,276655
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105261
|-1,43
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,928083
|-1,39
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052676
|-1,38
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,922828
|-1,24
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,855718
|-0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,194003
|-0,97
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|1,125854
|-0,41
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,048521
|-0,30
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,065116
|-0,25
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,187077
|-0,24
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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