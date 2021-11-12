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Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575714-0,44Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238810-0,43Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575714-0,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238810-0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,865986-0,35
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,084059-0,12
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,276655-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105261-1,43
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,928083-1,39
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052676-1,38
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,922828-1,24
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,855718-0,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,194003-0,97
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,125854-0,41
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,048521-0,30
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,065116-0,25
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,187077-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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